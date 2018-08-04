أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت، أنها تعتزم افتتاح مكتب لها في السفارة السويسرية لدى الرياض قريبا، لرعاية مصالحها في المملكة، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "بانا".

وأكد "قاسمي"، أن بلاده نظرت بإيجابية إلى البلدان التي عرضت الوساطة بين طهران والرياض، مضيفا: "إلا أن الرياض لم تنوِ الاستفادة من فرصة الوساطة"، وقال: "سنفتتح مكتبا في السفارة السويسرية لدى الرياض لرعاية مصالح إيران بالسعودية، بناء على الاتفاق الذي توصلنا إليه مع بيرن قبل 8 أشهر"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

جدير بالذكر، أنه في يناير 2016، قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب إقدام محتجين إيرانيين على اقتحام مقريها الدبلوماسيين، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر باقر النمر، ضمن 46 مدانا بالانتماء إلى "تنظيمات إرهابية".