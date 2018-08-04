علق السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، حول أزمة تطوير المواقع الإلكترونية بالنسبة للوزارات، قائلًا إن هناك اتجاه من الدولة لتطوير المواقع المعطلة، لكي تقدم خدمة للمواطنين بشكل متميز.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية "دريم"، أن هناك بوابات حكومية إلكترونية نسبة جودتها متفاوته، ولكن جاري إصلاحها عبر مشروع قومي لمصر وهو المتجمع الرقمي؛ بهدف تحويل الصناعات الرقمية إلى صناعة ذات مورد اقتصادي متميز، وحتى تصبح أحد موارد الدولة اقتصاديًا، كما من الممكن أن يكون هناك فرص عمل توفرها تلك الصناعة، لافتًا إلى أن كل المواقع محل مراجعة بصفة دورية.

وتابع متحدث الوزراء، أن هناك مشاكل في عدد من المواقع، مضيفًا أن الدولة تعمل الدولة على حلها في الوقت الراهن لاكتمال المنظومة بالكامل، لتحقيق مورد جديدة للدولة.