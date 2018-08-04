أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم السبت، عن انطلاق أول افواج الحج البري من ميناء نويبع البحري، واستقبال باصات الحج بقرية الحجاج وتفويجهم لميناء نويبع بحسب أولوية الوصول، مبينًا أنه تم إنهاء الإجراءات بيسر وسهولة بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائي.

وكان اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، سبق وأعلن عن فتح غرفة عمليات للوقوف على الإجراءات العملية والتشغيل وتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء، وشركة الجسر العربي وشركة القناة للتوكيلات الملاحية، وتلبية جميع الطلبات المقدمة من أعضاء المجتمع المينائى للظهور المشرف في أثناء موسم الحج مع تقديم جميع التسهيلات المطلوبة لحسن سير العمل و حل أي مشاكل واتخاذ القرار المناسب مع التأكيد على ضرورة تواجد مندوب من وزارة السياحة لحل أي مشاكل خاصة بالحجاج.