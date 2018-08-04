نفت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ما تم تردده حول مصادرة الحكومة للعقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية، قائلة إن هذا غير صحيح على الإطلاق ولم يحدث ولن يحدث نهائيا.

وأوضحت "حسين"، عبر مداخلتها مع الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية "دريم" أن هناك العديد من الإشاعات التى تهدف إلى هدم الدولة، ولكن الشعب واعى بما يحدث، مضيفة "نعيش في دولة محترمة وقيادتها محترمة، فليس من المنطقي أن يتم سحب عقارات لم يسدد أصحابها ضريبتها".

وتابعت رئيس المصلحة، أن الدولة تريد أن يعيش المواطن حياة شريفة، والضريبة العقارية ليست وليدة اليوم، لافتة إلى أن مصلحة الضرائب حصلت العام الماضى على 3 مليارات جنيه، موضحة أن الضريبة تفرض على الوحدة التى يتعدى ثمنها 2 مليون جنيه، لافتة إلى أنه إذا كان الفرد يملك وحدة واحدة يقطن بها فلن يكون عليها ضريبة، وأمام صاحبها فرصة لتقديم الإعفاء الضريبي لنهاية العام.