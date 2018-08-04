ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالضبعة، على طريق "مطروح- إسكندرية"، إلى 3 قتلى و24 مصابا.

ونقلت سيارات الإسعاف، منذ قليل، 3 جثث و24 مصابا إلى 3 مستشفيات، هي "الضبعة، العلمين، ورأس الحكمة".

وقال مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمطروح لـ"الوطن"، إن هناك وفيات لا تزال أسفل الأتوبيس عبارة عن أشلاء جاري انتشالها، وحصرها بجانب 3 وفيات وصلوا بالفعل للمستشفيات، و24 مصابا من بينهم 5 حالات حرجة في حالة سيئة.

وكان طريق "مطروح- إسكندرية" بمنطقة الضبعة، شهد حادث انقلاب أتوبيس، أسفر عن سقوط عدد من المصابين والقتلى.