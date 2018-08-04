تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين داخل أحد المواقع تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحوزتهما كمية من الأسلاك الكهربائية وقطع النحاس.

ونجحت قوة أمنية من قسم شرطة القطامية من ضبط شخصين، بمعاونة اثنين من أفراد الأمن الإداري، حال قيامهما بالتسلل داخل مبنى بأحد المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة دائرة القسم.

والمتهمون هم: أحمد.ح.ع، 29 سنة، عامل رخام، مقيم بمحافظة الجيزة، ومحمود.م.س، 32 سنة، سباك، مقيم بمحافظة الشرقية وبحوزتهما حقيبة بداخلها 44 قطعة نحاس مختلفة الأحجام، واسطوانيتين صاروخ وكمية من الأسلاك الكهربائية.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.