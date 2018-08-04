ضبطت مديرية تموين المنيا، أكثر من 24 ألف علبة سجائر، ونحو 500 علبة معسل، داخل مخزن غير مرخص بحي الأخصاص شمال مدينة المنيا، وجرى التحفظ على المضبوطات ومصادرتها.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في المنيا، إنه فور ورود معلومات بوجود مخزن بدون ترخيص يستخدم لتخزين السجائر والمعسل داخل حي الأخصاص شمال مدينة المنيا، تم تشكيل حملة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة المهندس أبسخرون بولس مدير الرقابة التموينية، وأسفرت عن ضبط 13 ألف علبة سجائر كليوباترا عادة، و11 ألفًا و500 علبة سجائر كليوباترا بوكس، و480 باكو معسل زنة 60 جرامًا، داخل المخزن الغير مرخص.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تحرير محضر رقم 16402 جنح قسم المنيا ضد "ف. ع. ي" المسؤول عن المخزن، وتمت مصادرة الكميات المضبوطة لإعادة طرحها للبيع مرة أخرى، والتحفظ على المضبوطات وعرض المتهمين على النيابة العامة.