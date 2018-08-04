نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، اليوم، حملة لتجميل وتنظيف بميادين القاهرة وخصوصًا ميدان الجزائر بالمنتدى، وبحضور ومشاركة من شباب وقيادات الحزب أبرزهم النائب أشرف رشاد، رئيس الحزب والنائب محمد ماهر، أمين الحزب بالقاهرة.