أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها نقلا عن مصادر يمنية عسكرية بمقتل 50 من ميليشيات الحوثي الإيرانية في معارك بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف.