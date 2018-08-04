أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تنظيم قافلة طبية اعتبارًا من صباح غدًا الأحد، ولمدة يومين، لتنتهي في 6 أغسطس، لأهالي منطقة درب الأربعين.

وأكدت السيدة علي مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة ستكون في القرية رقم 4 بمنطقة درب الأربعين، بمركز باريس، حتى ظهر الإثنين، وتقدم خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج، مشيرة إلى أنها تستكمل أعمالها، الثلاثاء المقبل، في قرية جورمشين، لمدة 48 ساعة أخرى.

وأشارت إلى أن القافلة تتبع المديرية، وتضم مجموعة من أطباء المحافظة الشرفاء الذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، إيمانًا منهم برسالة الطب التي تحمل معاني الرحمة للبشرية.