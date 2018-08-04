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الوطن

الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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انفراد «الوطن» يثير ردود فعل واسعة.. واتجاه حكومى للموافقة على «4 أيام عمل أسبوعياً»

انفراد «الوطن» يثير ردود فعل واسعة.. واتجاه حكومى للموافقة على «4 أيام عمل أسبوعياً»

فرح سعيد مذيعة "صباح البلد": "مفيش نفسنة بيني وبين زمايلي"

فرح سعيد مذيعة "صباح البلد": "مفيش نفسنة بيني وبين زمايلي"

بعد منحهم 12 كشكا وقروض و"أمان".. تكريم أبطال متحدي الإعاقة بكفر الشيخ

بعد منحهم 12 كشكا وقروض و"أمان".. تكريم أبطال متحدي الإعاقة بكفر الشيخ

"لرغبتها في الزواج به".. شاب يقتل فتاة بأشمون: خنقتها وأخدت دهبها

"لرغبتها في الزواج به".. شاب يقتل فتاة بأشمون: خنقتها وأخدت دهبها

نقيب الصيادلة: "ممكن صاحب محل كشري يقلبه مخزن دواء"

نقيب الصيادلة: "ممكن صاحب محل كشري يقلبه مخزن دواء"

عزة مصطفى تستعرض مقالا بـ"الوطن" بعنوان: "الدواء فيه سم قاتل"

عزة مصطفى تستعرض مقالا بـ"الوطن" بعنوان: "الدواء فيه سم قاتل"

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تعرف على "عطية" البطل الصعيدي الذي كرّمه السيسي بعد 45 سنة من رحيله

تعرف على "عطية" البطل الصعيدي الذي كرّمه السيسي بعد 45 سنة من رحيله

مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

مستشفى أحمد ماهر يحتضن «وهمان»: «أحنّ عليا من الدنيا»

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