قال الدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن المرحلة الأصعب في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مرت ولم يتبق غير المرحلة الأيسر على الحكومة والمواطن المصري.

وقال الببلاوي، في تصريحات صحفية على هامش حفل مؤتمر التجمع الإفريقي المنعقد بشرم الشيخ بحضور 41 دولة إفريقية وقيادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج مصري 100%‏ ويصب فى صالح المواطن المصري، ويهدف لتحسين مناخ الاقتصاد المصري ومعيشة المواطن.

وكشف الببلاوي أن العام المالي المقبل 2018/ 2019 سيشهد انتهاء تنفيذ البرنامج الإصلاحي بعد مرور 3 سنوات.

وأكد الببلاوي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتابع: "كل التحية للمواطن المصري الذي تحمل كل إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن المواطن المصري البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح، وضروري نكمل برنامج الإصلاح للنهاية، لأن الإجراءات المتبقية قليلة".

وقال إن مصر نجحت فى تنفيذ كل ما طلب منها في برنامج الإصلاح الاقتصادي بكفاءة عالية، موجها الشكر إلى الحكومة المصرية واختص بالشكر شعب مصر الذي تحمل الآثار المؤلمة للإصلاح، مشيرا إلى فترة 3 سنوات فقط، لتنفيذ البرنامج لم يمكن تسرعا خاصة وأن مصر كانت تعيش أزمة مالية شديدة وتحتاج إلى إنقاذ سريع بما يشبه الجسد المريض.