قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن نسبة التضخم في فنزويلا تقارب مليون%، وإن أزمتها الاقتصادية تزداد يومًا بعد يوم.

وأضاف المسلماني، في برنامج "الطبعة الأولى" على قناة "دريم"، أن "فنزويلا دولة نفطية، ومن المفترض أنها غنية، إلا أنها لديها مشاكل سياسية نجم عنها أخرى اقتصادية، مما أدى لظهور مجاعات".

وتابع أن "الرئيس مادورو يؤكد أهمية وجود إجراءات لوقف التضخم، ولكن الأسعار تزدادا بشكل كبير جدا، وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية عنيفة، والعملة ليس لها قيمة كبيرة".

وأشار إلى أن "الرئيس قرر حذف 5 أصفار من العملة لكي يواجه التضخم، وصندوق النقد الدولي أكد وصول اقتصاد فنزويلا إلى تضخم مليون في المائة في نهاية العام".