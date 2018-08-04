قال جودت كامل، المحلل السياسي التركي، تعليقا على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتجميد أصول وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا، إن أردوغان في موقف حرج، بسبب شعبيته التي تراجعت وظهر ذلك في نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أصدر قرارا بتجميد أصول وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا، فيما يتعلق بقضية القس برانسون.

وأشار جودت كامل، لـ"الوطن"، إلى تخوف أردوغان من الشعب التركي من رؤية رئيسهم ضعيف أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: "حال قطع العلاقات الأمريكية بتركيا سيكون الخاسر الأكبر أنقرة، إضافة لسقوط الاقتصاد التركي، لاسيما أن تركيا في أمس الحاجة للويات المتحدة لتطوير بعض الأسلحة في الجيش بحلول عام 2020".

وأوضح المحلل السياسي التركي أن الوزيرين الأمريكيين ليس لديهما أي أصول مالية في تركيا وأردوغان لا يمتلك دليلا أو مستندا واحدا على ذلك.

وقال أردوغان، السبت، إن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقس برانسون لا تناسب شريكا استراتيجيا وتنم عن عدم احترام لتركيا، طالبا تجميد أصول الوزيرين الأمريكيين ردا على عقوبات مماثلة فرضتها واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة سترد على قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على اثنين من كبار الوزراء الأتراك.

وأوضح بيان الوزارة "ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا القرار الخاطئ"، واصفا قرار واشنطن بأنه "موقف عدائي".

وكان أردوغان قد صعد من حدة تصريحاته ضد واشنطن، قائلا إن تركيا لن تقدم تنازلات فيما يتعلق باستقلال القضاء.

وفرضت واشنطن عقوبات على وزير العدل عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب احتجاز القس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا في اعتقاله في 2016 ثم احتجازه.