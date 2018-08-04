تقيم المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حفلًا، لتكريم الطلاب السوريين المتفوقين خلال العام الدراسي 2017 /2018 في الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وكذلك المتفوقين دراسيًا في المرحلة الابتدائية والإعدادية، فى المراكز التعليمية التابعة لبرنامج دعم المجتمع السوري في مصر، الذي تتبناه المنظمة، وذلك غدا، في "مركز الطفل للحضارة والإبداع"، بمصر الجديدة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن هذا التكريم، يأتي تشجيعا للطلاب السوريين فى مصر ولزملائهم على التفوق.

ويشارك في التكريم ممثلين لعدد من الوزارات والمنظمات الدولية والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني.