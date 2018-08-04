أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم، عن تعيين نجم أفلام الأكشن الأمريكي، ستيفن سيجال، مبعوثا خاصا مسؤولا عن العلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن مهمة سيجال، الذي يحمل الجنسية الروسية، ستتمثل في تيسير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على الصعيد الإنساني، بما في ذلك التعاون في قطاعات الثقافة والفنون وغيرهما.

وأوضحت أن المنصب عام، ومن غير المتوقع أن يتقاضى صاحبه مقابلا ماديا على شَغله، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقد ولد سيجال في ولاية ميشيجان الأمريكية، لكنه حصل على جنسية وجواز سفر روسي بشكل مباشر من الرئيس فلاديمير بوتين عام 2016، دون أن يضطر إلى التخلي عن جنسيته الأمريكية للحصول على جنسية روسية.

وقد غرد سيجال على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" عام 2016، قائلا "روسيا بلد بالغ الجمال، لكنني سأظل دومًا أحب بلدي. الولايات المتحدة الأمريكية وطني".