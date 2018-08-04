قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث عن التنظيم لقمة روسية إفريقية، مفسرًا ذلك الاهتمام من قبل الكرملين بأن هناك مؤشرات تؤكد أن اقتصاد أفريقيا في عام 2050 يصل لـ2 ترليون دولار.

وأضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء اليوم، أن استثمارات روسيا في أفريقيا تتمركز في الطاقة والنفط والماس والذهب، وهناك 600 مليون أفريقي بدون كهرباء، وتعمل روسيا على الاستثمار في هذا المجال مستغلة الثروات الطبيعية لهذه الدول.