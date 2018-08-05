لقي طفل مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة أول الزقازيق باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي الطفل "آدم .م.ع.ع"، 3 سنوات، ومقيم عزبة التل الحسينية وتوفي عقب وصوله المستشفى إدعاء حادث سيارة.

انتقل على الفور نائب المأمور ورئيس مباحث القسم وبالفحص تبين اصطدام السيارة رقم 96819 نقل الدقهلية قيادة "المرسي.ا.ع"، 35 عاما، سائق، ومقيم مركز المنصورة دقهلية بالطفل أثناء تم التحفظ على السيارة وقائدها، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.