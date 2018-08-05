أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد، البيان رقم 26 بشأن نتائج العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب "سيناء 2018" استكمالًا لمسيرة البطولات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة في ملاحقة العناصر الإرهابية لتجفيف منابع الإرهاب واستمرارًا لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

أسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن النتائج التالية:

تمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير 15 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محولة التسلل عبر الحدود الغربية، كما تم تدمير 17 أخرى في نظاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

القضاء على 39 فردًا تكفيريًا شديدي الخطورة وبحوزتهم 5 بنادق آلية وكميات من الذخيرة ونظارة ميدان وعبوة ناسفة بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء.

تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش أسفرت عن القضاء على 13 فردا تكفيريًا شديدي الخطورة والتحفظ على 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين.

تنفيذ مداهمات مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة نتج عنها القبض على 49 فردًا تكفيريًا شديدي الخطورة بشمال ووسط سيناء.

ضبط وتدمير والتحفظ على 12 عربة و7 دراجات نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية، واكتشاف وتدمير نقطة تكديس وقود تستخدمها العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

تدمير 26 ملجأ ووكر ومخزن بوسط وشمال سيناء عثر بداخلهم على مواد إعاشة وملابس عسكرية خاصة بالعناصر التكفيرية وكمية من الكتب والشرائط التسجيلية التي تدعو إلى الفكر التكفيري وجهاز اتصال لاسلكي.

قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 64 عبوة ناسفة زُرعت لاستهداف قواتنا على محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات.

اكتشاف وتدمير 4 فتحات أنفاق مزودة بموتور سحب وكابلات كهرباء وأسلاك إنترنت على أعماق مختلفة من الحدود بمدينة رفح بشمال سيناء.

وفي إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في السيطرة على كافة المعابر والمنافذ الحدودية لمكافحة الأعمال التهريبية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت عناصر حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي من ضبط 4 بنادق خرطوش و3 بنادق قناصة وبندقيتين آليتين وكميات منا لذخائر كما تم 1490 كجم من الحشيش المخدر ومليوني قرص مخدر و11 عربة دقع رباعي تستخدم في أعمال التهريب.

كما تم إحباط محاولة تسلل 1900 فرد بطرق شرعية عبر الحدود الغربية.

وعلى الاتجاه الجنوبي تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 34 عربة تستخدم في التهريب وإحباط محاولة تسلل 18 فردًا بطرق غير شرعية عبر الحدود الدولية الجنوبية.

وعلى الاتجاه الشمالي تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تسلل 15 فردًا بطرق غير شرعية وضبط سيارتين تستخدمان في التهريب.

وفي نطاق الجيشين الثاني والثالث الميداني تم ضبط 12 عربة و6 أتوبيسات تستخدم في أعمال التهريب، كما تم ضبط 12 طنا ونصف الطن من البانجو المخدر و80 كجم من الأفيون والحشيش المخدر.

وتمكنت عناصر الحدود بنفق الشهيد أحمد حمدي في نطاق الجيش الثالث الميداني، من ضبط عربة نقل مخبأ بها كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر تقدر بـ3094 لفافة أثناء عبور إحدى السيارات عبر المعديات.

وتستمر القوات البحرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف الاستراتيجية وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق البحر وتأمين الأهداف الاقتصادية في المسرح البحري.

فيما تواصل تشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة، حيث تم تنظيم أكثر من 1080 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة على مناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة على كافة المناطق الحدودية.