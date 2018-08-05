تمكن فريق مباحث إدارة التموين بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق وإدارة التموين بديروط، من ضبط بقالين تموين يجمعان الأرز لبيعه في السوق السوداء وبحوزتهما 850 كيلو أرز بقرية دشوط التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين يفيد ضبط كلا من "م. ع. ف"، مقيم دشلوط التابعة لمركز ديروط صاحب محل بقالة تمويني بذات الناحية لتجميعه كمية من الأرز التمويني المدعم وتم ضبط 250 كيلو من الأرز التمويني المدعم، كما تم ضبط "ع ع ع" مقيم دشلوط التابعة لمركز ديروط صاحب محل بقالة تمويني بذات الناحية لتجميعه كمية من الأرز التمويني المدعم وتم ضبط 600 كيلو من الأرز التمويني المدعم.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.