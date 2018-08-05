تمكن فريق مباحث إدارة التموين بمديرية أمن أسيوط، من ضبط بقال تموين يبيع أدوية ومنشطات جنسية داخل المحل بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين يفيد ضبط "أ. ا. ب" مقيم دشلوط مركز ديروط، صاحب محل بقالة تمويني بذات الناحية لبيعه أدوية دون تصريح من الجهات المعنية، وتم ضبط 262 من الأدوية والعقاقير الطبية والمنشطات الجنسية المختلفة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.