قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن شهر أغسطس دائما يشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة أكثر من ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن درجة الحرارة في القاهرة اليوم 36، ولكن نسب الرطوبة مرتفعة جدا.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه على المصطافين عدم الوجود تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة بين الـ12 مساءً حتى الـ3 عصرًا، لأنها أكثر الفترات تضر بها أشعة الشمس الجلد، والاكتفاء بالوجود تحت الشماسي فقط.

وأكد عبدالعال، أنه على السائقين والمسافرين عدم ملء تانك البنزين كاملا، وكذلك إطارات السيارات، وتوخي الحذر في القيادة أثناء الصباح الباكر.

وأوضح عبد العال، أنه هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للمرور، وأن هناك تعاونا بينهما فهم يرسلون لهم النشرات الجوية، لتتخذ الإدارة العامة للمرورو الإجراءات اللازمة.