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محافظ بني سويف يفتتح 3 مدارس ابتدائية وإعدادية بـ12 مليون جنيه

بدء المباحثات بين "شكري" ونظيره الإيطالي حول الأوضاع في ليبيا

بدء المباحثات بين "شكري" ونظيره الإيطالي حول الأوضاع في ليبيا

"التوحيد والإصلاح" المغربي تنتخب "شيخي" رئيسا لولاية ثانية

"التوحيد والإصلاح" المغربي تنتخب "شيخي" رئيسا لولاية ثانية

تسترد بدون خصومات.. مميزات وشروط "الشهادة المتزايدة" من بنك مصر

تسترد بدون خصومات.. مميزات وشروط "الشهادة المتزايدة" من بنك مصر

"القاهرة" تطلق مبادرة "الحي نظيف بشبابه"

"القاهرة" تطلق مبادرة "الحي نظيف بشبابه"

مستشفيات جامعة المنصورة: علاج 170 حالة بوحدة الحساسية أسبوعيا

مستشفيات جامعة المنصورة: علاج 170 حالة بوحدة الحساسية أسبوعيا

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انفراد «الوطن» يثير ردود فعل واسعة.. واتجاه حكومى للموافقة على «4 أيام عمل أسبوعياً»

«شيكا» عامل النظافة.. بطل دورى أبطال أوروبا للصم والبكم

«شيكا» عامل النظافة.. بطل دورى أبطال أوروبا للصم والبكم

مراكز شباب تتحول إلى أسواق ماشية ومقالب قمامة وقاعات أفراح.. ولا مكان للملاعب

مراكز شباب تتحول إلى أسواق ماشية ومقالب قمامة وقاعات أفراح.. ولا مكان للملاعب

بعد ما انفض مولد «المونديال».. البياعين: مين يشترى «التيشرتات» منى؟

بعد ما انفض مولد «المونديال».. البياعين: مين يشترى «التيشرتات» منى؟

الكرة مع كبار السن وذوى الاحتياجات.. «عشق مستمر»

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جوجل يحتفل بذكرى ميلاد عملاق الغناء السعودي طلال مداح

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