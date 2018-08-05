أحال الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، اليوم، جهاز حماية الأراضي بجمعية دسونس أم دينار الزراعية بمركز دمنهور، إلى النيابة الإدارية، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفة تبوير مساحة 12 قيراطًا.

كان وكيل الزراعة، تلقى مذكرة الشؤون القانونية بالمديرية برئاسة محمد أبو العزم مدير الإدارة، والتي تفيد بأنه ورد إلى الإدارة كتاب إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية رقم 18 فى 2018/7/25، والمقيد بإدارة الشؤون القانونية تحت رقم 30 فى 2018/7/26، بشأن تنفيذ ما جاء بكتاب مركز شرطة دمنهور، من تكليف من يلزم لإجراء المعاينة في شكوى المواطن فرج فتحي يوسف العجمي، والمحرر عنها المحضر رقم 5636 لسنة 2018 ادارى مركز دمنهور، والمتضرر فيها من قيام حد المواطنين بتجريف الأرض المجاورة لمنزل الشاكي.

وبعد أن عاينت إدارة المتابعة الميدانية، نتهت في مذكرتها إلى إحالة جهاز حماية الأراضي بجمعية دسونس أم دينار الزراعية بمركز دمنهور للتحقيق، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مساحة 12 قيراطا والتى تم تبويرها.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه بعد الاطلاع على الأوراق وبناء على كتاب الإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات رقم 540 في 2011/8/4 من اعتبار مخالفة التعدي على الأرض الزراعية مخالفة مالية تستوجب الإحالة إلى النيابة الإدارية، وحيث إنه إذا ما تحقق وصف المخالفة المالية المنصوص عليها فى المادة 77/4 بالضوابط المشار إليها وجب على الجهة الإدارية التي وقعت فيها المخالفة وإحالتها إلى النيابة الإدارية لتباشر التحقيق فيها باعتبار أن المشرع في القانون رقم 115 لسنة 1983 قد ناط بها وحدها سلطة التحقيق في هذه المخالفات.

وأوضح أن كان هذا لا يحول بين الجهة الإدارية وإجراء الفحص الذي تستجلى به عناصر المخالفة قبل إحالتها إلى النيابة الإدارية، للتحقيق من طبيعة المخالفة دون أن تصل بذلك إلى حد التحقيق الإداري، وعليه تقرر إحالة كل الأوراق إلى النيابة الإدارية المختصة مع إخطار إدارة المتابعة الميدانية في المديرية بما انتهى إليه الرأي.