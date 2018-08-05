تستضيف إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، الأربعاء المقبل، المعرض الدولي المتنقل للفنون الصينية التقليدية، الذي يأتي ضمن سلسلة من فعاليات التبادل الثقافي التابعة لمبادرة "الحزام والطريق"، كما يجسد أنشطة التعاون بين "شنغهاي" الصينية ومحافظة الإسكندرية.

يتمثل موضوع المعرض في "الثقافة عبر القديم والحديث"، لذا فهو يضم عددًا من الأعمال الفنية والحرفية تمثل الجهات المعنية بحماية التراث الثقافي غير المادي في الحياة اليومية في "شنغهاي"، والتي يبلغ عددها أكثر من 130 قطعة تمثل رسم الفلاحين في منطقة جين شيان في شنغهاي والتطريز الكشميري وفن الحرير بأسلوب شنغهاي وأزياء الأوبرا الصينية ونحت الأحجار اليشم والخزف ونحت الخيرزان في منطقة جيا دينغ وحرفة تصنيع الأعمال الذهبية والفضية والنحاسية والزجاجية وغيرها من برامج حماية التراث الثقافي غير المادي في شنغهاي.

يُذكر أن المؤسسات المستضيفة للمعرض هي إدارة بلدية شنغهاي للثقافة والراديو والسينما والتلفزيون ومكتب الشؤون الخارجية لحكومة بلدية شنغهاي، أما المؤسسات المتعهدة فهي أكاديمية ومتحف شنغهاي للمقتنيات الفنية للفنون والتصميم وأرشيف بلدية شنغهاي للثقافة والفن ومكتبة الإسكندرية.