يستعد الفنان حاتم العراقي لطرح أغنيات ألبومه الجديد، تحت عنوان "حاتم العراقي 2018" مجددًا تعاونه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات من ناحية الإنتاج.

وانتهى "العراقي"، من وضع اللمسات الأخيرة على "مكس وماسترنج" الألبوم، والذي سيحمل مجموعة من الأغنيات المتنوعة في ألحانها من الألوان الغنائية العراقية.

وكشف "العراقي"، عن أغنية جديدة من أغنيات الألبوم الجديد، والذي يقول في مطلعها "واتضح كنت إني لعبة!!"، موضحًا أنها ستحمل عنوان "واتضح" من كلمات الشاعر رامي العبودي وألحان سيف عامر وتوزيع حسام الدين، وتحمل فكرة جديدة في اللحن والكلمة، والذي يقول فيها:

واتضح كنت إني لعبة

بيد هذا الكنت أحبه

ذلني ذلني واستغلني

لأن نيتي ويا طيبة

وسيتضمن ألبوم "حاتم العراقي 2018" موالين، يحمل الأول عنوان "أغنيلك" من كلمات الشاعر حيدر الساعدي، والثاني عنوان "عند عيناك" من كلمات الشاعر حسين الشريفي.

وكان حاتم العراقي كشف عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، عن أولى أغنيات الألبوم الجديد، ونشر لجمهوره مقطع من أغنية تحمل عنوان "آه يا عيوني"، والذي يتعاون بها مع الشاعر علاء الساعدي والملحن حسن فالح والموزع الموسيقي حسام الدين، ويقول في المقطع الأول منها:

ياعيوني أه ياعيوني بجوني شو بجوني

الحلفولي مياذوني اظل للصبح خلوني..

وأوضح حاتم العراقيـ أن الألبوم سيصدر قريبًا بعد تجهيز جميع الأغنيات لتكون جاهزة للطرح من خلال موقع "يوتيوب" وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية في العالم العربي، ومن خلال جميع الإذاعات العراقية والخليجية والعربية.