تحفظت مديرية تموين الدقهلية بتعليمات من إبراهيم أبوالفتوح، وكيل الوازرة، على 121 بطاقة تموينية داخل مخبز في مدينة طلخا وأمر بتحرير المحضر اللازم ضد صاحب المخبز.

خرجت حملة بإشراف عماد حمدي مدير الرقابة التموينية بالدقهلية، وضبطت "ع. ع. ع." صاحب مخبز بناحية طلخا لتجميعة بطاقات تموينية داخل المخبز وذلك لمخالفته القرار.

وبالتفتيش داخل المخبز، تبين وجود 121 بطاقة تموينية ذكية، وجرى التحفظ على هذه البطاقات وحرر محضر جنح بالواقعة رقم 9857 أمن دولة طوارئ.

ناشدت مديرية التموين المواطنين الاتصال فور وجود أي مخالفة سواء سلع منتهية الصلاحية أو سلع مجهولة المصدر أو أي مخالفة أخري.

ووجه إبراهيم أبوالفوح، في بيان له، بالمتابعة المستمرة للأسواق والمخابز والمواد المدعمة وبالتأكد من وفرة السلع والمواد الغذائية وضبط السلع الغير صالحه للاستهلاك الآدمي وبتشديد الرقابة على الأسواق والمرور المستمر على المحلات وضبط المخالفين وتوجيه الحملات.