شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، حملة لمتابعة المطاحن العامة والخاصة للاطمئنان على إنتاج الدقيق ومطابقته للمواصفات.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن الحملة شملت المرور على مطاحن بني عديات بمركز منفلوط للوقوف على عملية الإنتاج والتأكد من إجراء عمليات الغربلة والترطيب اللازمة لطحن الأقماح لإنتاج دقيق جيد مطابق للمواصفات القانونية، مشيراً إلى المرور على مراحل الإنتاج المختلفة وأخذ عينات من (الأقماح،الردة،الدقيق) لإرسالها لمعامل التحاليل المختصة وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن جوالات الدقيق المنتجة بالمطاحن مطابقة لمواصفات الوزن المقرر (50 كيلوجرام للشكارة) داخل المطاحن، مؤكداً على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بكافة المنافذ والأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز وصوامع الغلال وعنابر الدقيق والمطاحن المختلفة بقرى ومراكز المحافظة، بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لتحديد مدى جودتها والطرق المستخدمة في إنتاج الدقيق ليساهم في إنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات.