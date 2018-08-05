ناقشت المحاسبة تغريد عواره وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، تقديم المساعدات المالية والعينية والقوافل الاجتماعية على القرى الأكثر فقرا والأسر الأشد احتياجا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم، مع مجلس الأمناء لمؤسسة التكافل ومدير إدارة الجمعيات وأمينة الصندوق للوقوف على مأتم من قوافل ومساعدات عينية ومالية على القرى الأكثر فقرا بمحافظة الغربية حتى تاريخه.

مشددة خلال الاجتماع، على ضرورة وصول المساعدات لمستحقيها، ومتابعة ما يجري صرفه لكافة الحالات المستحقة، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.