كشفت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، أن السلطات الأمنية قامت صباح اليوم بالتنسيق مع الجهات المعاونة لتسهيل وتيسير إجراءات سفر ووصول الركاب بجميع مباني المطار، خاصة في ظل الكثافة الركابية والجوية التي يشهدها مطار القاهرة الدولي والصالة الموسمية للحج والعمرة في الوقت الراهن.

كما شددت السلطات الأمنية من إجراءات الأمن بمداخل ومخارج المطار لملاحقة الخارجين عن القانون، وتنظيم عملية دخول الحجاج والمسافرين والسائحين للبلاد.

وأكدت المصادر، أن السلطات الأمنية تشن حاليا حملات امنية مختلفة في أوقات متعددة لضبط المخالفين وتحرير المحاضر المرورية لضبط ايقاع سير السيارات بالطرقات المؤدية إلى صالات السفر والوصول، وجرجات السيارات، خاصة عقب اعلان شركة ميناء القاهرة الجوي بدء العمل بتجهيزات نظام جديد علي ساحات انتظار السيارات، يتكلف الجزء الأول من المشروع حوالي مبلغ 30 مليون جنيه، ويعادله نفس التكلفة للجزء الثاني من مشروع التطوير كذلك بدء العمل في أعمال الصيانة والخدمات التي يتم تركيبها علي بوابات المطار، ما يتطلب تضافر الجهات الأمنية لتسيير الطرق بشوارع المطار الداخلية للحد من الزحام.

كانت الشركة الوطنية «مصر للطيران» ناشدت حجاج بيت الله الحرام، ضرورة التواجد بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة والمطارات ‏المصرية قبل إقلاع الرحلات بأربع ساعات كاملة، وضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر ‏السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات خلال رحلات العودة من المملكة السعودية بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ‏ساعات بمطار المدينة المنورة.