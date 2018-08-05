تنظم مكتبة المستقبل إحدى منصات الثقافة بجمعية مصر الجديدة، في الثانية بعد ظهر غد الإثنين، ندوة بعنوان "مشاكل مرحلة المراهقة"، تناقش الندوة التي يحاضر فيها علي سليمان، أستاذ متفرغ بقسم الإرشاد النفسي بمعهد الدراسات والبحوث التربوية جامعة القاهرة، ضرورة تفهم مشاكل المراهقة والتعامل معها على أسس علمية لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة والحاسمة في حياته والتي تحدد طريقة تعامله ونمط حياة المراهق في المستقبل.

وقال نبيل حلمي سكرتير عام جمعية مصر الجديدة، إن الندوة تأتي في إطار اهتمام الجمعية بتقديم التوعية المجتمعية للفئات المختلفة من المجتمع بحيث تكون شريكاً في صناعته، خاصةً تلك الندوات التوعوية والتي تمس فئة هامة من مجتمعنا، حيث في كل بيت ولد أو بنت في سن المراهقة، تلك الفترة التي تعتبر شبح يهدد أولادنا في ظل الانفتاح الإعلامي المرئي ووسائل التواصل الاجتماعي المتعددة يصبح التعامل مع هذه الفئة تعامل صعب يحتاج لخبرة في إدارة مشاكل تلك المرحلة والوصول بأولادنا إلى مرحلة الاستقرار والاتزان النفسي وتجاوز تلك المرحلة في أمان.