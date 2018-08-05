تستكمل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولتها بمدينة شرم الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، لتفقد مواقع العمل البيئي بالمدينة، وعقد مجموعة من اللقاءات لبحث ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

ويتضمن اليوم عددًا من الزيارات الميدانية، حيث ستتفقد وزيرة البيئة أعمال تطوير محمية رأس محمد ومصنع تدوير المخلفات بالمدينة، إضافة إلى زيارة بحيرات الأكسدة.

وفي إطار بحث ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي، تتفقد الدكتورة ياسمين فؤاد قاعة المؤتمرات القديمة والقاعة الجديدة، وستشارك وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع محافظين البنك الدولي الأفارقة الذي يعقد حاليا في شرم الشيخ.

كما ستتجه فؤاد لزيارة مقر محميات جنوب سيناء؛ للقاء العاملين وبحث أوضاعهم.