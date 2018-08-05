كشف مصدر ملاحي بمطار القاهرة الدولي اليوم، إعلان حالة الطوارئ بمطار القاهرة الدولي، تحسبا لارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، فيما حذرت شركة ميناء القاهرة الجوي العاملين لديها، بضرورة توخى الحذر والالتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة مهبط المطار والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها، تحسبا لتسبب ارتفاع درجات الحرارة في وقوع أي اشتعال أثناء احتكاك الطائرات بأرض المهبط.

وشددت الشركة خلال منشور إداري اليوم على جميع العاملين بها، ضرورة الاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت مصادر لـ"الوطن"، أن ارتفاع درجات الحرارة لا يتسبب في التأثير على حركة الملاحة الجوية، مؤكدا أن السبب الوحيد الذي يمنع الطيران أو يشل حركته هو انخفاض مستوى الرؤية أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة.

وقالت مصادر أمنية إن إدارة الحماية المدنية رفعت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الحرارة الشديدة التي ستشهدها البلاد خلال الساعات القليلة القادمة، موضحة أن الإدارة تقف على أهبة الاستعداد طوال 24 ساعة للحد من تفاقم الحرائق حال اندلاعها في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وكان الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أعلن أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لارتفاع تدريجى في درجات الحرارة.