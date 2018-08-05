لقي شقيقان حتفهما بعد تعرضهما لضربة صاعقة، شرقي فنلندا، بحسب الشرطة المحلية، ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن الشرطة، اليوم الأحد، أن الرجلين لقيا مصرعهما في ضربة صاعقة أثناء قيامهما بتسخين غرفة الساونا في كوخهما الصيفي، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

وأوضح المصدر أن الرجلين، كلاهما في الستينات من العمر، كانا يقيمان مع أختهما في منطقة شمالي فنلندا يقطنها نحو 3 آلاف شخص، وأضاف أن الرجلين كانا قد خرجا لتشغيل غرفة "الساونا"، في وقت متأخر الجمعة، عندما سمع صوت صاعقة قوي.

ولدى سماعها الصوت، ركضت الأخت إلى الكوخ لترى أخويها صريعين على الأرض، كما تضررت شجرة صنوبر مجاورة، ما جعل الشرطة تشك بأن الصاعقة ضربت الشجرة، ما أدى لانتقال شحنة كهربائية قوية إلى جسدي الرجلين عبر التربة الرطبة.

وتعرضت فنلندا لعواصف رعدية بدأت الخميس الماضي، ما أدى إلى نزول حرارة الطقس، ونقلت وسائل إعلام محلية عن معهد الأرصاد الفنلندي، أن 20 ألف صاعقة ضربت البلاد، وهو رقم قياسي جديد لهذا الصيف.