وجهت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر الدعوة لرؤساء مجالس إدارة الصحف القومية ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الخاصة لحضور اجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر الأربعاء القادم، بمقر الهيئة لمناقشة الزيادات الكبيرة في أوراق الصحف المصرية وأسعار طباعتها في ظل الظروف الراهنة.

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى في إطار الحفاظ على الصحافة المصرية العريقة و بحث اتخاذ حلول بديلة للحفاظ على هذه الصناعة الضخمة التي تمتلك مصر فيها كل أدوات الريادة واستمرار الدور التنويري الذي تلعبه الصحافة المصرية.