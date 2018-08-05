نظم مركز النيل للإعلام بطنطا، ندوة إعلامية حول "رأي الدين في تنظيم الأسرة"، اليوم، بمديرية الري بحضور العاملين بها، أدار الندوة مروة عبدالرسول ومي أبوزيد من مركز النيل للإعلام.

ألقى المحاضرة الشيخ ياسر بهاء الدين إمام وخطيب مسجد المنشاوي بطنطا، وتحدث فيها عن دور المرأة في بيتها وأنها "قادرة على جعل البيت جنة من جنان الأرض"، وأنها الأساس في تنشئة أجيال بناءة محترمة هادفة.

وتحدث أيضا على تفضيل الذكور على الإناث من أيام الجاهلية وحتى الآن واستهشد بالآية القرآنية "يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهما ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم"، وإن الله هو وحده القادر على الخلق والهبة والرزق.

وأشار أيضا إلى رأي الدين في تحديد وتنظيم الأسرة، أن التحديد حرام، أما التنظيم حلال، قائلا إن: "الدين يعالج الكيف وليس الكم ويقصد بها اثنان ونحسن تربيتهم ورعايتهم وننشئهم تنشئة حسنة، أفضل من عشرة أبناء لا نستطيع تربيتهم ولا ننشئهم تنشئة صحيحة سوية ويصبحوا عبأ على الأسرة والمجتمع".