قال عضو مجلس النواب الليبي الدكتور أبوبكر بعيرة، إن التصويت على مشروع قانون الاستفتاء الدستوري في مجلس النواب الليبي تأجل إلى جلسة الثالث عشر من أغسطس.

وقال بعيرة، في اتصال لـ"الوطن"، إن خلافا حدث حول مسألة النصاب القانوني للجلسة التي انعقدت، إذ أن هناك نص في الإعلان الدستوري يشترط حضور 120 نائبا بينما من حضروا كانوا أقل من هذا العدد.

وأضاف: "هنا حدث جدل حول مسألة النصاب القانوني، وتم تشكيل لجنة استشارية قانونية من المجلس لعرض الأمر عليها".

وبحسب رئيس فريق الحوار الوطني السابق، فإن الإجراء الأخير خاطئ، لأنه من المفترض أن المحكمة العليا هي التي تفصل في الأمور المتعلقة بما ورد في الإعلان الدستوري المؤقت ومنها النص الخاص بالنصاب القانوني لجلسات مجلس النواب.