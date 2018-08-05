علق المرشح الرئاسي السابق محرم إنجيه على الوضع الاقتصادي لتركيا، زاعما أن بلاده التي ارتفع فيها معدل التضخم مؤخرا إلى 15.85% تواجه أزمة اقتصادية كبيرة، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وانتقد محرم إينجه، القيادب حزب الشعب الجمهوري المعارض، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي حث فيها الأتراك على بيع مدخراتهم من العملات الأجنبية للبنوك من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

وكان أردوغان قال في تصريحات: "حوّلوا أموالكم التي تحت الوسائد من العملات الصعبة إلى الليرة التركية".

واستنكر إينجه دعوة المواطنين الذين يعتمدون في معيشتهم على المساعدات لبيع الدولارات للبنوك، بينما من حققوا الثراء في عهد "أردوغان" ينعمون به خارج البلاد.