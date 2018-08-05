"يا يا يا واد يا تقيل يا يا يا مشيبني ياه ده أنا بالي طويل وأنت أنت عاجبني"، هكذا غنت السندريلا سعاد حسني للفنان الكبير حسين فهمي في فيلم "خلي بالك من زوزو" عام 1972، ليقترن لقب "الواد التقيل" بحسين فهمي على مدار عقود ما زالت ممتدة، إلا أن الأخير قرر التخلي عن لقبه، استجابة لما يقتضيه دوره في مسلسله الجديد "السر"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويجسد فهمي شخصية مالك مشتل زهور يدعي "نديم الحاوي"، وهو شخص عاشق للمرأة ويتلذذ بـ"معاكستها"، وتنفرد "الوطن" بنشر تفاصيل 3 مشاهد تعكس تلك الحالة، وتأتي مُدلكة مساج لتمثل بطلة المشهد الأول، إثر خضوع "نديم" لجلسة مساج لظهرة، حيث يداعبها قائلاً: "الله علي صوابعك"، ويبدأ في التعرف عليها، داعيا إياها إلي زيارة مشتله، كي يهديها باقة من الورود، كما أكد لها أنها لم تجر مساجا لظهره وإنما لقلبه أيضا.

ولم يكد "نديم" يغادر مركز المساج ليركب سيارته، حيث يتحاشي صدم طفل صغير بباب السيارة، فيترجل من سيارته ليعتذر للطفل الذي كان برفقة والدته، وهنا يتضح إعجاب "نديم" بوالدة الطفل، فيقرر منح الأخير "بونبوناية" لتشكره الأم على ذوقه، ولكنه سرعان ما يُخرج أخرى ليهديها للسيدة، ولكنها تلاحظ "معاكسته" لها بشكل غير مباشر، فتصطحب ابنها دون أن تجاريه في الكلام.

أما المشهد الثالث فكان من نصيب "غالية"، التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، إذ يتجه إلي عربة الكبدة التي تقف عليها في منطقة شعبية، ويتضح من كلامهما وجود علاقة سابقة بينهما، إلا أنه يبدأ في إلقاء الكلام المعسول على مسامعها، حينما تهم في التعرف على طلباته، فيجيبها: "اللي تجودي بيه يا غالية على قلبي"، وتحتد عليه "غالية" لتستمر على تلك الحالة إلى أن تعترف له بأنها ما زالت تحبه ومتعلقه به، وهنا تتهلل أساريره ليغادر الحارة في حالة سعادة ونشوة.

ويشارك في بطولة "السر" نضال الشافعي، ريم البارودي، مايا نصري، أحمد كرارة، محمد سليمان، منة جلال وغيرهم، من تأليف حسام موسي وإخراج محمد حمدي.