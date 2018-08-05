زارت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم، مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية، للوقوف على الطبيعة على حجم الاستقطاعات والمساحة المتبقية منها، بعد استقطاع 4 آلاف متر من المساحة الإجمالية للمدرسة والبالغة 14 ألف متر، وذلك لإنشاء مدرسة رسمية للغات بدمنهور.

وأكدت المحافظ، أنه لن يتم الإضرار بالطابع التاريخي للمدرسة والأنشطة بداخلها، بعد إنساء مدراس رسمية للغات بالمدينة، مشددة على أنه لا مساس بالطابع المعماري والتاريخي للمدرسة.

ومن جانبها، أكدت المهندسة هالة عبد الله، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة، أن المساحة التي جرى استقطاعها من مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية، والتي تقدر بـ4 آلاف متر من المساحة الإجمالية البالغة 14 ألف متر، لإنشاء مدرسة رسمية للغات بدمنهور، لن تؤثر على جميع الفراغات التعليمية بالمدرسة أو الأنشطة العسكرية والرياضية الموجودة بها، ولن يؤثر على نصيب الطالب في الفناء والذي يقدر بعد الاستقطاع بـ6 أمتار وبما يتماشى مع كون المدرسة تمثل تراثا معماريا بمدينة دمنهور.

وأضافت أنه نظرا لعدم وجود أراضي داخل مدينة دمنهور وارتفاع كثافة الفصول بمدارس دمنهور الرسمية للغات، فقد جرى اللجوء إلى استقطاع هذا الجزء من المدرسة لإنشاء مدرسه لغات وذلك بعد عمل محضر تنسيقي من هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم واعتماد محافظ البحيرة السابق وصدور قرار التخصيص بتلك المساحة واستصدار تراخيص البناء.