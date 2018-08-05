استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفدًا روسيًا برئاسة جيورجي كالامانوف نائب أول وزير التجارة والصناعة الروسي، ومشاركة رئيس وممثلي شركة "ترانس ماش هولدينج" المتخصصة في تصنيع قاطرات وعربات السكك الحديدية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالوفد الروسي، مشيدًا بتنامي علاقات مصر الاستراتيجية مع روسيا، وما شهدته من طفرة على مختلف المستويات، ومؤكدًا حرص مصر على مواصلة تعزيز تلك العلاقات وتطويرها على جميع الأصعدة وخاصة الصعيدين التجاري والصناعي.

كما نوه الرئيس إلى التعاون المصري الروسي في مجال السكك الحديدية، معربًا عن حرص مصر على الحصول على أفضل العروض لتوريد العربات الجديدة لسكك حديد مصر بأفضل الشروط المالية والتعاقدية، بما في ذلك توطين الصناعة ونقل الخبرات وفق ما تحرص عليه مصر في كافة تعاقداتها، وذلك في إطار خطط الدولة لإنشاء 2000 كم من خطوط السكة الحديد، وما تشمله من محطات ركاب ومحطات تحكم، وفقاً لأفضل المعايير المتبعة عالمياً، وبما يعزز جهود مصر لتحسين مستوى خدمة السكك الحديدية المقدمة للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب وزير التجارة والصناعة الروسي أعرب خلال الاجتماع عن تقدير بلاده لعلاقاتها التاريخية مع مصر وتطلعها إلى دفع أطر التعاون المشترك في شتى المجالات خاصة الصناعية.

كما أكد المسئول الروسي وأعضاء الوفد المرافقين له الحرص على التعاون مع مصر في مجال السكك الحديدية، ووضع كافة الإمكانيات لدعم الخطة المصرية لتطوير مرفق السكك الحديدية ورفع مستوى كفاءته، وذلك في إطار المشروعات الكبرى بين الجانبين بما في ذلك المنطقة الصناعية الروسية الجاري إنشاؤها في منطقة محور قناة السويس، فضلاً عن إمكانية أن تصبح مصر بوابة للتعاون مع أفريقيا في مجال النقل بالسكك الحديدية، لاسيما في ضوء المبادرة المصرية لربط الدول الأفريقية بخطوط للسكك الحديدية بما يحقق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.