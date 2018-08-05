قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن "بعض أولياء الأمور مؤيدون لزيادة المصروفات الدراسية، بسبب حصول أطفالهم وأولادهم على خدمات إضافية".

وأضاف خيري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "زودنا قيمة المصاريف الدراسية بنسبة 14% العام الدراسي الماضي لبعض المدارس، وحينها طالبني 600 ولي أمر من أصل 1100 ولي أمر لمدرسة، بزيادة المصروفات بنسبة 35%".

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "المدارس الخاصة تقوم بتقسيط مصاريف المدارس على 3 أقساط، كما أن وزير التربية والتعليم شدد على استرداد ما يدفعه أولياء الأمور من زيادة لا تقرها الوزارة".