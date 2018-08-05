أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في الوادي الجديد، اليوم السبت، دعم مؤسسة "مصر الخير" للأسر الأولى بالرعاية والفقراء بمراكز المحافظة بـ50 عجلًا كأضاحي توزع لحومها على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد منير العديسي، مدير إدارة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، دعم مؤسسة "مصر الخير" للمحافظة من خلال تسليم عجل بقري لـ50 جمعية أهلية من الجمعيات الأكثر تواصلًا مع الحالات الأولى بالرعاية لتوزيع لحومها على المستحقين.

وأضاف محمد، أن كل جمعية تدفع من حسابها 6 آلاف جنيه لصالح مؤسسة "مصر الخير"، على أن تتحمل المؤسسة باقي سعر العجل وتسلم للجمعيات لتوزيعها على الفقراء والحالات الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات.