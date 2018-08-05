افتتحت جامعة إسلسكا فرعين للجامعة بمحافظة الدقهلية، في مدينة المنصورة ومحافظة الشرقية في مدينة الزقازيق، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجامعة ونقابة الصيادلة لدراسة برنامج ماجستير إدارة الأعمال.

وقالت الجامعة في بيان اليوم الأحد، إنه برنامج ماجستير إدارة الأعمال الذي تقدمه جامعة واصل انتشاره على مستوى الجمهورية، كما تقضي بذلك الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية وبين جامعة اسلسكا باريس،حيث يتم تقديم البرنامج فى القاهرة (مصر الجديدة- المهندسين- الدقى – القرية الذكية – مدينة نصر)، وفى الاسكندرية وأسيوط والآن انضمت المنصورة والزقازيق.

وتابع البيان أن الجامعة تستعد لتقديم برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال بداية من سبتمبر 2019، وذلك في تخصصات عديدة يحتاجها السوق المصري وسيتم تطبيق النظام الدراسي الأوربي، ما سيوفر على أبنائنا سفرهم إلى الخارج خاصة وأنهم سيستطيعون من خلال هذا البرنامج قضاء أي فصل دراسي يريدونه في الخارج والعودة لاستكمال الدراسة في الوطن، وذلك كما لا تقضي الاتفاقية المشار لها آنفا.