مع اقتراب موعد أداء فريضة الحج، يستعد العديد من الحجاج لأداء المناسك، وأحيانا يتعرض بعض من مصابي مرضى السكري إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم نتيجة المجهود الزائد خلال السفر وإقامة الشعائر.

وقدمت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الأمراض الباطنة العامة والسكري بقصر العيني وعضو الجمعية الأوروبية لدراسة مرضى السكري، مجموعة من النصائح للمصابين بالمرض من حجاج بيت الله الحرام، للحفاظ على مستوى السكر بالدم، من خلال التغذية السليمة ونوع الأطعمة وعدد الوجبات اليومية.

وأوضحت شلتوت، إنه إذا كان المريض يعتمد على الأنسولين في العلاج، فيجب تقسيم الوجبات على مدار اليوم، وتناول ثلاث وجبات رئيسية، بالإضافة إلى وجبة أو وجبتين خفيفتين بين الوجبات الرئيسية، إما إذا كان المريض غير معتمد على الأنسولين، يفضل تقسيم الوجبات إلى 3 وجبات رئيسية فقط.

وأكدت عضو الجمعية الأوروبية لدراسة مرضى السكري، ضرورة المحافظة على النظام الغذائي، الأمر الذي يساعد في السيطرة على مرض السكر، بالإضافة إلى تناول الأغذية ذات الألياف العالية والتي تعمل على الحد من ارتفاع مستوى السكر في الدم ويؤدي أيضًا إلى الشعور بالامتلاء وتناول كمية أقل من الطعام، والأطعمة التي تحتوي كمية كبيرة من الألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات مثل الفول والعدس وخبز السن والردة.