أقالت الحكومة اليونانية التي تتعرض لانتقادات لطريقة تعاملها مع كارثة الحريق في شرق أثينا، والتي خلفت 90 قتيلا، الأحد، قائدي الشرطة وجهاز الإطفاء.

وأورد بيان مقتضب لمكتب رئيس الوزراء إليكسيس تسيبراس، إثر اجتماع وزاري، أن إدارة جهاز الإطفاء بات يتولاها مساعد القائد الحالي الجنرال فاسيليوس ماثيوبولوس، فيما يتولى قيادة الشرطة مساعد القائد الحالي الجنرال أريستيديس اندريكوبولوس.

وجاء هذا القرار بعد يومين من إقالة مساعد الوزير المكلف حماية المواطنين نيكوس كوستاس، الذي حملته المعارضة ووسائل الإعلام مسؤولية الإدارة السيئة للحريق في 23 يوليو.

من جهته، قال مساعد الوزير الذي يتولى منصبه منذ 2015، إنه تخلى عن منصبه بسبب الخسائر الكبيرة في الأرواح.

وغداة الكارثة، أعلن كوستاس أنه "عرض استقالته على رئيس الوزراء لكنه رفضها".