19 قتيلا وعشرات الجرحى جراء زلزال ضرب جزيرة في إندونيسيا

قتل 19 شخصا على الأقل، وأصيب العشرات جراء زلزال قوي ضرب جزيرة لومبوك في غندونيسيا، الأحد، وفق ما أفاد مسؤولون.

ووقع الزلزال وقوته 7 درجات على عمق 10 كيلومتر تحت الأرض، بحسب المعهد الجيولوجي الأميركي.

وتلته هزتان خفيفتان الى متوسطتين ونحو 24 هزة ارتدادية.

وقال المتحدث باسم جهاز البحث والإنقاذ، أجوس سنجايا، لـ"فرانس برس"، إن "آخر المعلومات تفيد عن وجود 19 جثة في مستشفى تانجونغ" في شمال لومبوك.

وصرح سوتوبو بورو نوجروهو، المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث في اندونيسيا، أنه يعتقد أن العديد من المباني أصيبت بأضرار في مدينة ماتارام الرئيسية في جزيرة لومبوك.

وأضاف: هذه "في معظمهما مبان شيدت بمواد بناء ضعيفة".

وتحدث سكان ماتارام عن هزة قوية دفعت الناس للخروج الى الشارع وتسببت بانقطاع الكهرباء وأدت الى إجلاء مرضى من المستشفى الرئيسي في المدينة.