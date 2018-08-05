أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، الكشف على 18789 مواطنًا ضد فيروس "سي" من خلال مراكز التقصي ضد الفيروس في 5 مناطق بالمحافظة.

وقالت وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، إنه درى فحص 7760 بالخارجة، و3643 بمركز الداخلة، و2395 بالفرافرة، و3186 بمركز باريس، و1805 في بلاط وعلاج 194 آخرين، لافتة إلي استمرار فحص جميع المواطنين من هم فوق 18 عاما بمقار كل مركز من المراكز الخمسة.

وأوضحت سيدة، أن المديرية تمتلك 5 مراكز طبية للكشف عن الفيروس أولها هو المركز الطبي الأول وهو متحرك ويتواجد بميدان الإسعاف بمدينة الخارجة، بينما هناك 4 مراكز طبية ثابتة هي 3 مراكز في مستشفيات باريس وبلاط والفرافرة ومركز أخير في المركز الطبي أسفل الإدارة الصحية بمدينة موط بمركز الداخلة.