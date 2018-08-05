حصلت "الوطن" على كشوف أسماء الطلاب المقبولين بمدرسة الضبعة النووية، ومواعيد إجراء الامتحانات لطلاب الدفعة الثانية، المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

واعتمد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، الكشوف، مؤكداً أنه تم تحديد مكان الامتحان الإلكتروني بمركز التطوير التكنولوجي في مدرسة الشهيد المعناوى الإعدادية بنين، فى مدينة مرسى مطروح.

ويعقد الامتحان على مدار 3 أيام، تبدأ الأحد 12 أغسطس وحتى الثلاثاء 14 أغسطس الجاري.

ويُوزع الطلاب على 7 مجموعات يوم الأحد، و7 مجموعات يوم الإثنين، و5 مجموعات يوم الثلاثاء.