أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد شاب، مساء الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قبل نحو ثلاثة أشهر.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، في بيان تلقته وكالة "فرانس برس": "استشهد أحمد جهاد العايدي، 17 عاما، متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة الأولى لمسيرات العودة، وكسر الحصار شرق مخيم البريج" وسط قطاع غزة.

وبوفاته، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي إلى 66 شهيدا، منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة، وإسرائيل في 30 مارس الماضي.

وظهر الأحد، أصيب أربعة فلسطينيين بجروح بين متوسطة وطفيفة إثر ضربات لطائرة إسرائيلية بدون طيار على منشأة تابعة لمسلحين في شمال غزة، وفق ما أفاد مسؤولون أمنيون في القطاع الذي تديره حركة "حماس".

وذكرت المصادر، أن المنشأة الواقعة شمال بلدة بيت لاهيا كانت تستخدم من قبل مجموعة صغيرة يُطلَق عليها اسم "المجاهدين".