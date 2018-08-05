أقامت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ندوة تعريفية لطلاب الفرقة الرابعة الجدد والذين سيتم تشعيبهم في العام الرابع والنهائي للكلية.

وقالت الدكتورة نجوى بدر، عميدة الكلية، إن الندوة هي واحدة من سلسلة ندوات تعريفية ستقام قبل العام الدراسي والتي بدأت إدارة الكلية هذا العام إقامتها قبل شهر لإتاحة الفرصة للطلاب لتحديد القسم المرغوب من جهة الطالب والذي يريد الالتحاق به.

وأضافت أنه يوجد بالكلية 4 برامج أساسية تمنح الطالب تخصصات مختلفة طبقا لاحتياجات سوق العمل ويوجد بها برنامجين الساعات المعتمدة، كما أن هذا العام هو العام الأول الذي سيتم فيه فتح ثلاث برامج جديدة للمرة الأولى في برامج الساعات المعتمدة، وتنتظر فقط صدور قرار وزاري، وهي برامج لطلاب علمي رياضة عبارة عن تخصصات بيتية بالتعاون مع ثلاث جامعات أمريكية.

وأوضحت الدكتورة منال طنطاوي، المدرس بقسم الحسابات العلمية بالكلية ومدير وحدة الـ it، أن الندوة تهدف إلى إعطاء الطلبة فكرة عن كل الأقسام ورؤية كل قسم، ويشهد هذا العام تحويل التشعيب المعتاد إلى تشعيب الكتروني.